Кремль подтвердил подготовку к переговорам Путина с президентом Ирана
Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи на высшем уровне между президентами РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.
- Контакты на высшем уровне готовятся. О сроках сообщим, — цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что визит иранского лидера в Москву может состояться в конце марта.
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