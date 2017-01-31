Кремль подтвердил подготовку к переговорам Путина с президентом Ирана

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи на высшем уровне между президентами РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.

- Контакты на высшем уровне готовятся. О сроках сообщим, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что визит иранского лидера в Москву может состояться в конце марта.

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