Кремль подтвердил подготовку к переговорам Путина с президентом Ирана

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи на высшем уровне между президентами РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.

- Контакты на высшем уровне готовятся. О сроках сообщим, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что визит иранского лидера в Москву может состояться в конце марта.