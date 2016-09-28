Кремль не подтвердил назначение Кириенко на пост замглавы АП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сергей Кириенко продолжает трудиться на посту главы государственной корпорации «Росатом».

- Я располагаю достоверной информацией о том, что Кириенко продолжает руководство корпорацией «Росатом», - цитирует Пескова ТАСС. Так представитель Кремля ответил на вопрос, когда ждать возможное назначение главы «Росатома» в администрации президента.

Песков также сказал, что указ о назначении кого-либо на должность первого замглавы администрации президента вместо Вячеслава Володина пока не подготовлен.

Ранее сообщалось, что Кириенко может занять место Володина на посту заместителя главы администрации президента.