Кремль не подтвердил назначение Кириенко на пост замглавы АП
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сергей Кириенко продолжает трудиться на посту главы государственной корпорации «Росатом».
- Я располагаю достоверной информацией о том, что Кириенко продолжает руководство корпорацией «Росатом», - цитирует Пескова ТАСС. Так представитель Кремля ответил на вопрос, когда ждать возможное назначение главы «Росатома» в администрации президента.
Песков также сказал, что указ о назначении кого-либо на должность первого замглавы администрации президента вместо Вячеслава Володина пока не подготовлен.
Ранее сообщалось, что Кириенко может занять место Володина на посту заместителя главы администрации президента.
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