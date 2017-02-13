Кремль не подтвердил факт переговоров с Белым домом о судьбе Сноудена
Фигура бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, получившего убежище в России, не является предметом взаимоотношений Москвы и Вашингтона, сообщил Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, вопрос о дальнейшей судьбе Эдварда Сноудена не поднимался ни российской стороной, ни новой администрацией США, передает «Интерфакс».
Эта тема «никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений в настоящий момент», - сказал Песков. Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на американскую разведку сообщал, что Россия якобы рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена США.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии