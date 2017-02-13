Кремль не подтвердил факт переговоров с Белым домом о судьбе Сноудена

Фигура бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, получившего убежище в России, не является предметом взаимоотношений Москвы и Вашингтона, сообщил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, вопрос о дальнейшей судьбе Эдварда Сноудена не поднимался ни российской стороной, ни новой администрацией США, передает «Интерфакс».

Эта тема «никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений в настоящий момент», - сказал Песков. Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на американскую разведку сообщал, что Россия якобы рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена США.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Депутаты Госдумы не встретили в Сирии следы «белых касок» и «врачей без границ»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО