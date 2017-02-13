Кремль не подтвердил факт переговоров с Белым домом о судьбе Сноудена

Фигура бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, получившего убежище в России, не является предметом взаимоотношений Москвы и Вашингтона, сообщил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, вопрос о дальнейшей судьбе Эдварда Сноудена не поднимался ни российской стороной, ни новой администрацией США, передает «Интерфакс».

Эта тема «никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений в настоящий момент», - сказал Песков. Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на американскую разведку сообщал, что Россия якобы рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена США.