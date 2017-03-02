Кремль не планирует бойкотировать Евровидение на Украине
Москва не намерена бойкотировать конкурс «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с предложением объявить бойкот музыкальному конкурсу.
По его словам, у Кремля нет какой-либо позиции на предмет темы возможного бойкотирования.
- Безусловно, с учетом места проведения этого конкурса, возможных проблем с безопасностью и недружественным отношением и так далее определенный повод для озабоченности очевиден, - цитирует «Интерфакс» слова Пескова.
Следующая новость Решивший стать гражданином России латвийский актер стал апатридом
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии