Кремль не планирует бойкотировать Евровидение на Украине

Москва не намерена бойкотировать конкурс «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с предложением объявить бойкот музыкальному конкурсу.

По его словам, у Кремля нет какой-либо позиции на предмет темы возможного бойкотирования.

- Безусловно, с учетом места проведения этого конкурса, возможных проблем с безопасностью и недружественным отношением и так далее определенный повод для озабоченности очевиден, - цитирует «Интерфакс» слова Пескова.