Кремль ответил на финансовые и нефтяные претензии Лукашенко

Россия оказывает Белоруссии масштабную поддержку в самых разных сферах, и это определенно сказывается на бюджете РФ. Так в Кремле отреагировали на реплики президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Москвы.

Россия выделила Белоруссии более шести миллиардов долларов в виде кредитов, заявили в пресс-службе Кремля, отметив, что эта нагрузка легла дополнительным бременем на российский бюджет.

В пресс-службе также попросили не забывать, что из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию с 2011 по 2015 год Россия недополучила в бюджет 22,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

При этом Москва продолжает оказывать Минску масштабную экономическую, политическую и другую помощь, подчеркнул собеседник агентства.