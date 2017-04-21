Кремль отреагировал на критику Алексея Кудрина о системе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы прислушаться к критичным словам любых экспертов, и слова Алексея Кудрина – одни из них.

«В Кремле с большим уважением относятся к мнению разных экспертов, в том числе к мнению Кудрина. Сейчас мнения многих экспертов конкурируют в попытках конфигурировать какие-то очертания будущего вектора экономического развития», - ответил Дмитрий Песков.

Алексей Кудрин на Красноярском форуме назвал государственную систему России «старой скрипучей машиной», отмечает RG.ru.

«Государственная машина действительно большая. Но и страна у нас большая, в ней много регионов. Такая обширная страна и такая большая экономика резких движений просто по законам физики совершать не может», - объяснил представитель Кремля.