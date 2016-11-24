Кремль отмечает участившиеся случаи провокаций со стороны украинских спецслужб

Провокационные действия украинских спецслужб, участившиеся в последнее время, встречают достойное противодействие со стороны соответствующих российских органов. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Провокационная, деструктивная деятельность Украины продолжается. В том числе в Крыму. Естественно, встречает решительное противодействие по линии наших специальных служб, которые делают то, что им надлежит делать, — цитирует Пескова RT.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос об участившихся случаях задержания российских и украинских граждан по обвинению в шпионаже и подготовке терактов.

Песков также отметил, что вопрос о задержании бывшего военного Черноморского флота в Севастополе стоит адресовать российским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что в Севастополе был задержан бывший военный Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины. По данным ФСБ России, он по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности флота.