Кремль открестился от вмешательства в дело директора Библиотеки украинской литературы
В Кремле не имеют возможности вмешиваться в дело директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Сегодня Мещанский суд Москвы продлил ей на полгода срок домашнего ареста по делу об экстремизме и растрате.
"В данном случае мы не имеем возможности и не имеем намерения вмешиваться в судебное дело", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, этот вопрос был затронут во время беседы президента Владимира Путина с литературным критиком Александром Архангельским, "но это не означает, что тут должны прерваться какие-то действия, которые процессуально происходят", резюмировал Песков.
Следующая новость МВД Чехии усилит борьбу с «российской пропагандой»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии