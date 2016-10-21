Кремль открестился от вмешательства в дело директора Библиотеки украинской литературы

В Кремле не имеют возможности вмешиваться в дело директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Сегодня Мещанский суд Москвы продлил ей на полгода срок домашнего ареста по делу об экстремизме и растрате.

"В данном случае мы не имеем возможности и не имеем намерения вмешиваться в судебное дело", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, этот вопрос был затронут во время беседы президента Владимира Путина с литературным критиком Александром Архангельским, "но это не означает, что тут должны прерваться какие-то действия, которые процессуально происходят", резюмировал Песков.