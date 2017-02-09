Кремль отказался прояснить ситуацию с переброской ракет «Точка-У» в Сирию

Пресс-секретарь российского президента заявил, что не обладает информацией о каких-либо перемещениях ракетных систем «Точка-У» на территорию САР.

Американский телеканал Fox News сообщил о том, что Россия якобы перебросила по морю в сирийский порт Тартус пятьдесят ракет системы «Точка-У». Журналисты попросили Дмитрия Пескова прояснить ситуацию.

«Это не к нам. Я не располагаю такой информацией», — ответил пресс-секретарь президента РФ, сообщает РИА Новости.