Кремль отказался прояснить ситуацию с переброской ракет «Точка-У» в Сирию
Пресс-секретарь российского президента заявил, что не обладает информацией о каких-либо перемещениях ракетных систем «Точка-У» на территорию САР.
Американский телеканал Fox News сообщил о том, что Россия якобы перебросила по морю в сирийский порт Тартус пятьдесят ракет системы «Точка-У». Журналисты попросили Дмитрия Пескова прояснить ситуацию.
«Это не к нам. Я не располагаю такой информацией», — ответил пресс-секретарь президента РФ, сообщает РИА Новости.
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