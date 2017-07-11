Кремль отказался продлить особый договор с Татарстаном

Кремль отказался продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном.

По ловам источника «РБК», близкого к администрации президента, продление старого договора или заключение нового не рассматривается.

Вместе с тем, власти Татарстана не согласны с позицией Кремля и пытаются ее оспорить.

Сегодня на сессии Госсовета депутаты приняли обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором говорится, что договор «стал важным фактором сохранения политической, межнациональной и межконфессиональной стабильности». Кроме того, по мнению депутатов, договор «нашел поддержку абсолютного большинства жителей республики».

В обращении также говорится, что в связи с истечением срока договора о разграничении полномочии, «возникают определенные проблемы реализации ряда действующих норм Конституции Республики Татарстан».

Договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан 26 июня 2007 года сроком на 10 лет.