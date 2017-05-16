Кремль отказался отвечать на вопрос Владимира Познера

Администрация Президента РФ не будет реагировать на вопрос Владимира Познера о применении закона об оскорблении чувств к атеистам, сообщает Life.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предсказуемо перевел неудобный вопрос в область судебной системы.

Он заявил, что вопрос об ответственности не входит в прерогативу Администрации Президента или Кремля. Несмотря на то, что подписывал закон Владимир Путин.

Телеведущий Владимир Познер в эфире «Первого канала» обратился к президенту России Владимиру Путину, патриарху Кириллу и главе Конституционного суда с целью разъяснения принципиального вопроса – является ли атеизм уголовно преследуемым в России?

Помимо этого, Познер попросил Владимира Путина дать ответ – существует ли в России свобода мнений, и есть ли у человека право думать то, что он думает, и говорить то, что человек считает нужным говорить.

Но об этом вопросе в Кремле предпочли промолчать.