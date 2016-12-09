Кремль отказался комментировать слова советника Трампа про Крым

Принципиальная позиция Кремля – комментировать заявления официальных лиц только действующего президента США Барака Обамы и его администрации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Москва оценивает официальные заявления президента Обамы и членов его администрации до конца января, — сказал Песков РИА «Новости».

Таким образом руководитель пресс-службы Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать слова советника избирательного штаба Дональда Трампа Картера Пейджа о возможности признания Крыма российской территорией.

Ранее Пейдж заявил, что шокирован уровнем дезинформации, на которой строилась политика международного сообщества в отношении Крыма и Украины, а также заверил, что «видит возможности избавиться от этих ошибочных представлений».

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