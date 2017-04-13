Кремль остался доволен выступлением Владимира Сафронкова в ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно отнесся к риторике российского постпреда Владимира Сафронкова во время выступления в Совбезе ООН.

На заседании Совбеза, где рассматривался проект резолюции по Сирии, Владимир Сафронков раскритиковал британского постпреда Мэттью Райкрофта, который обвинил Россию в «бессовестной поддержке режима Асада», а сирийского лидера назвал «убийцей».

Самой резкой фразой Сафронковой стала фраза «Не смей оскорблять Россию больше!», после которой постпред потребовал от британца не отводить глаза, когда к нему обращаются.

Дмитрий Песков заявил, что ничего оскорбительного в словах Сафронкова он не нашел, отмечает RG.ru.

«Темы дискуссий в Совбезе ООН действительно, весьма остры, зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений», - подчеркнул представитель Кремля.

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