Кремль опроверг слухи о назначении Бабича послом РФ в Турции

Сообщения о том, что полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назначен послом РФ в Турции не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что по вопросу о назначении посла пока нет никаких решений. Песков также не уточнил, когда будет принято соответствующее решение, передает РИА «Новости».

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря. Москва расценила произошедшее как теракт.