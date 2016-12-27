Кремль опроверг слухи о назначении Бабича послом РФ в Турции
Сообщения о том, что полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назначен послом РФ в Турции не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что по вопросу о назначении посла пока нет никаких решений. Песков также не уточнил, когда будет принято соответствующее решение, передает РИА «Новости».
Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря. Москва расценила произошедшее как теракт.
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