Кремль не одобрил предложение передать Дебальцево под контроль Киева

Российская сторона возражает против инициативы передать населенный пункт Дебальцево в Донбассе под контроль официальных властей Киева. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Что касается Дебальцево, то здесь как раз ситуация, когда ранее достигнутые договоренности трактуются абсолютно по-иному. Российская сторона абсолютно не согласна. И этот вопрос остался за скобками как несогласованный. Работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников, - цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее на встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине президент Украины Петр Порошенко заявил, что Дебальцево должно быть включено в перечень населенных пунктов, где состоится разведение сил и средств от линии соприкосновения.

Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны донецких ополченцев, которые заявили, что не собираются передавать Дебальцево под контроль киевским властям.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Люди неверно представляют инопланетян

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО