Кремль не одобрил предложение передать Дебальцево под контроль Киева

Российская сторона возражает против инициативы передать населенный пункт Дебальцево в Донбассе под контроль официальных властей Киева. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Что касается Дебальцево, то здесь как раз ситуация, когда ранее достигнутые договоренности трактуются абсолютно по-иному. Российская сторона абсолютно не согласна. И этот вопрос остался за скобками как несогласованный. Работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников, - цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее на встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине президент Украины Петр Порошенко заявил, что Дебальцево должно быть включено в перечень населенных пунктов, где состоится разведение сил и средств от линии соприкосновения.

Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны донецких ополченцев, которые заявили, что не собираются передавать Дебальцево под контроль киевским властям.