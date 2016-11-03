Кремль объяснил предоставление Стивену Сигалу российского гражданства
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства Стивену Сигалу, руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков пояснил, что американский актер и продюсер достаточно продолжительное время обращался с соответствующей просьбой.
По словам Пескова, Сигал не раз приезжал в Россию, изучал ее культуру и историю и даже побывал на Сахалине в качестве гостя кинофестиваля «Край Света».
- Он достаточно настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство, — цитирует Пескова РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента РФ отметил также, что Стивен Сигал никогда не скрывал теплых чувств, которые испытывает к России.
Следующая новость В сеть выложили видео последнего выступления Олега Попова
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии