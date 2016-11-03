Кремль объяснил предоставление Стивену Сигалу российского гражданства

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства Стивену Сигалу, руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков пояснил, что американский актер и продюсер достаточно продолжительное время обращался с соответствующей просьбой.

По словам Пескова, Сигал не раз приезжал в Россию, изучал ее культуру и историю и даже побывал на Сахалине в качестве гостя кинофестиваля «Край Света».

- Он достаточно настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ отметил также, что Стивен Сигал никогда не скрывал теплых чувств, которые испытывает к России.