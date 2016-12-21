Кремль обвиняет Киев в нежелании и неспособности выполнять Минские соглашения

Официальный Киев не способен выполнить Минские соглашения и не хочет это делать, поэтому постоянно пытается перефразировать достигнутые в «нормандском формате» договоренности, что создает тупиковую ситуацию. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков

- Минские соглашения не выполнены. Киев или не хочет, или не способен выполнить Минские соглашения. С другой стороны, это единственная основа, которая есть у всех — и конфликтующих сторон, то есть Киева и Донбасса, и у тех сторон, которые являются гарантами этих соглашений, то есть имеются в виду другие страны «нормандской четверки», включая Россию, — цитирует Пескова РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Мир».

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что на линии соприкосновения в Донбассе постоянно продолжаются провокации со стороны различных украинских вооруженных формирований.

- Мы знаем, что стороны обвиняют друг друга в этих провокациях. Но это не способствует формированию атмосферы для выхода на решение. Президент России поддерживает «нормандский формат», он неоднократно говорил о необходимости продолжать работать в этом формате. Но на высшем уровне все-таки необходимо фиксировать какие-то достижения. Сейчас мы испытываем очень серьезный дефицит достижений на пути украинского урегулирования, — подчеркнул Песков.