Кремль обозначил свою позицию по несогласованным акциям протеста в России

Администрация президента РФ уважает гражданскую позицию участников протестных акций, прошедших в минувшее воскресенье во многих городах России, однако митинги должны проходить в тех местах, где это разрешено действующим законодательством. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы относимся к уважением только к тем случаям, когда гражданская позиция высказывается в том формате, в котором это предусмотрено соответствующим законодательством, в тех местах, которые согласованы в соответствии с нашими законами, — цитирует Пескова «Лайф».

Ранее сообщалось, что 26 марта в ряде городов России состоялись несогласованные акции протеста сторонников борьбы с коррупцией. Одним из организаторов митингов стал оппозиционер Алексей Навальный, задержанный правоохранительными органами как и многие другие участники акции.