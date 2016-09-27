Кремль назвал слухами сообщения о ликвидации СКР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами информацию о возможной ликвидации Следственного комитета России.

"Вы частично сами в вопросе ответили на него, сказав, что не похоже на подлинный документ. Поэтому пока этот все циркулирует на уровне слухов. А, как известно, слухи мы не комментируем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном упразднении СКР и существовании копии соответствующего президентского указа, которая не выглядит подлинной, сообщает РИА Новости.

Накануне ряд СМИ написали о возможном уходе Александра Быстрыкина с поста главы СКР, якобы он подал прошение об отставке на имя президента. Позже один из источников в силовых ведомствах предположил, что упомянутую копию заявления журналисты могли спутать с документом об отставке официального представителя СК РФ Владимира Маркина.

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