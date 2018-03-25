Кремль назвал «хамством» на грани бандитизма действия Лондона по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения о причастности РФ к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «невиданным хамством», с которым «нужно справиться».

«Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно — граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела», - сказал он.

По его мнению, за обвинениями стоят «внутренние проблемы Британии или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками». Он считает, что разбираться в причинах «не наше дело», передает «РИА Новости». «Наше дело — как справиться с этой провокацией», - сказал Песков.

Он обратил внимание на «абсолютную корректность», которую проявляет президент России в ситуации с отравлением Сергея Скрипаля. Песков напомнил, что глава государства сразу же обозначил позицию Россию. «Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие, которое произошло у вас, и мы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить», - отметил Песков.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовится выслать десятки российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля в Британии.

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