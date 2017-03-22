Кремль назвал фальшивкой сообщение об организации Фийоном встречи Путина с Махзуми

Распространенная западными СМИ информация о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон за 50 тысяч долларов организовал встречу ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом РФ Владимиром Путиным и генеральным директором Total Патриком Пуянне, является очередной фальшивкой. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы видели эти сообщения СМИ, скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке фейк ньюс, - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ признал, что упомянутые встречи действительно имели место, но обратил внимание на то, что глава государства ежегодно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, чтобы иметь возможность пообщаться с максимально большим количеством зарубежных бизнесменов, потенциальных инвесторов в российскую экономику.

Песков напомнил также, что компания Total «давно и очень эффективно присутствует в Российской Федерации и работает над реализацией достаточно крупных проектов».

- Компания, которая так присутствует на нашем рынке, однозначно не нуждается в каких-либо посредниках для организации встречи с президентом, - подчеркнул Песков. - Что касается ливанского предпринимателя, то президент «на ногах» и в кулуарах общается и фотографируется, и продолжает это всегда делать с огромным количеством предпринимателей, это совершенно не требует какого-либо посредничества.