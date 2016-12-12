Кремль назвал бездоказательным участие России в кибератаках во время выборов в США

Очередные обвинения в том, что российские хакеры по заданию спецслужб РФ взломали серверы штаба Хиллари Клинтон, чтобы обеспечить победу на президентских выборах в США Дональду Трампу, бездоказательны и голословны. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- С завидным постоянством в различных СМИ выходит подобная информация, с завидным постоянством многие высокопоставленные представители США и Великобритании выступают с такими утверждениями и с завидным постоянством ни одно из этих совершенно голословных утверждений не подкрепляется хоть какой-то информацией, я уже не говорю о доказательствах, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, все это «абсолютно голословное непрофессиональное, неквалифицированное утверждение и обвинение, которое не имеют ничего общего с реальностью».

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