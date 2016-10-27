Кремль надеется на извинения Хирурга перед Райкиным

В Кремле рассчитывают, что байкер Александр Зладостанов, известный как Хирург, извинится перед режиссером Константином Райкиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На этой неделе Залдостанов выступил с резкой критикой в адрес Райкина по вопросу цензуры, комментируя высказывания режиссера.

«Я считаю, что просто бес попутал этого мотоциклиста. Я надеюсь, что он извинится, — сказал Песков журналистам.

Песков подчеркнул, что спорить вокруг понятия цензуры можно очень долго, сообщает РИА Новости.