Кремль надеется на извинения Хирурга перед Райкиным
В Кремле рассчитывают, что байкер Александр Зладостанов, известный как Хирург, извинится перед режиссером Константином Райкиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На этой неделе Залдостанов выступил с резкой критикой в адрес Райкина по вопросу цензуры, комментируя высказывания режиссера.
«Я считаю, что просто бес попутал этого мотоциклиста. Я надеюсь, что он извинится, — сказал Песков журналистам.
Песков подчеркнул, что спорить вокруг понятия цензуры можно очень долго, сообщает РИА Новости.
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