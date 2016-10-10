Кремль готовится к встрече "нормандской четверки"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет подготовку к встрече по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате"

– Подготовка ведется. По мере того, как она будет финализироваться, мы предоставим вам информацию о возможных сроках ее проведения, – сказал Песков. По его словам, детали встречи пока неизвестны, сообщает ТАСС.

Во встречах по урегулированию украинского конфликта принимают участие представители России, Украины, Германии и Франции. Накануне французский лидер Франсуа Олланд заявил, что сомневается в необходимости встречи с Владимиром Путиным из-за сирийского кризиса.