Кремль готовится к встрече "нормандской четверки"
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет подготовку к встрече по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате"
– Подготовка ведется. По мере того, как она будет финализироваться, мы предоставим вам информацию о возможных сроках ее проведения, – сказал Песков. По его словам, детали встречи пока неизвестны, сообщает ТАСС.
Во встречах по урегулированию украинского конфликта принимают участие представители России, Украины, Германии и Франции. Накануне французский лидер Франсуа Олланд заявил, что сомневается в необходимости встречи с Владимиром Путиным из-за сирийского кризиса.
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