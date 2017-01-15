Кремль анонсировал поздравление Путина после инаугурации Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин поздравит нового американского лидера Дональда Трампа с инаугурацией.
Официальное вступление в должность Дональда Трампа назначено на 20 января. Песков отметил, что можно ожидать, что российский президент поздравит нового лидера США с этим событием.
Песков отметил, что дальнейший разговор двух лидеров будет зависеть от "их решения". В Кремле уверены, что отношения США и России требуют, чтобы президенты "сели друг напротив друга и поговорили", сообщает "Интерфакс".
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