Кремль анонсировал поздравление Путина после инаугурации Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин поздравит нового американского лидера Дональда Трампа с инаугурацией.

Официальное вступление в должность Дональда Трампа назначено на 20 января. Песков отметил, что можно ожидать, что российский президент поздравит нового лидера США с этим событием.

Песков отметил, что дальнейший разговор двух лидеров будет зависеть от "их решения". В Кремле уверены, что отношения США и России требуют, чтобы президенты "сели друг напротив друга и поговорили", сообщает "Интерфакс".