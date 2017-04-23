В Крематорске семилетний мальчик нашел у школы коробку с гранатами

В украинском городе Краматорске семилетний мальчик обнаружил у здания школы коробку с 14 гранатами.

Как сообщают «Известия», ребенок рассказал о находке своей матери. Та тут же позвонила в полицию.

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию и изъяли опасный предмет. Известно, что гранаты марок Ф-1 и РГД-5 были без запалов.

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