В Крематорске семилетний мальчик нашел у школы коробку с гранатами

В украинском городе Краматорске семилетний мальчик обнаружил у здания школы коробку с 14 гранатами.

Как сообщают «Известия», ребенок рассказал о находке своей матери. Та тут же позвонила в полицию.

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию и изъяли опасный предмет. Известно, что гранаты марок Ф-1 и РГД-5 были без запалов.