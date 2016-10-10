Кравчук назвал Украину с ядерным оружием похожей на «обезьяну с гранатой»

Отказ Украины от ядерного оружия в 1994 году был правильным и взвешенным шагом, так как, обладая им, страна была похожа на «обезьяну с гранатой». Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук.

- Мы с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания и воспроизводства, были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату и зажала чеку. Ей сказали не отпускать – она держит. А потом ей надоело – она отпустила и произошел взрыв, - цитирует Кравчука ТАСС со ссылкой на интервью изданию «Гордон».

По мнению бывшего главы государства, мудрее и дальновиднее было отказаться от использования ядерного оружия, что и было сделано.

- Украина этим показала, что если обстановка не позволяет безопасно владеть чем-то, то лучше это отдать, - заявил Кравчук, подчеркнув, что никогда не жалел о принятом более 20 лет назад решении.

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