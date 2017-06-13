«Кратовский стрелок» хранил арсенал оружия в сарае

В сгоревшем доме «кратовского стрелка» Игоря Зенкова следователи обнаружили целый арсенал боевого оружия, в том числе три винтовки и автомат, сообщила официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, сарае, принадлежавшем ликвидированному полицией Зенкову, следователи нашли винтовку «Мосина», винтовку «Пибоди Мартини» и винтовку «Арисака», а также пистолет-пулемет Шпагина ППШ, сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, гранаты РГД 33, М39 и М 24, две минометные мины калибра 50 мм, дымовую мину, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии.

Кроме того, следователи обнаружили две предсмертные записки Зенкова.

По словам Петренко, для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Вечером 10 июня житель подмосковного поселка Кратов Игорь Зенков забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по прохожим. В результате погибли четверо граждан, ранения получили также бойцы Росгвардии, прибывшие по вызову очевидцев. До сих пор не ясна судьба престарелой матери Зенкова, которая, предположительно, также была убита. Преступник много лет проработал в структурах МЧС, сообщает «Интерфакс».