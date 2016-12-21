Красный Крест вывез последних раненых из сирийского Алеппо
Международный комитет Красного Креста сообщил об эвакуации из сирийского города Алеппо последней группы раненых.
«Последний госпиталь в восточном Алеппо опустел. Все пациенты были эвакуированы вместе с другими людьми, которые нуждаются в срочной медицинской помощи», — цитирует РИА «Новости» сообщение, распространенное МККК в Twitter.
Ранее пресс-секретарь МККК Криста Армстронг сообщила, что 15 декабря, когда началась операция по эвакуации из Алеппо, из восточных районов города было вывезено 25 тысяч человек.
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