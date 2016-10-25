Красный Крест требует прекратить атаки мирного населения в иракском Мосуле

Атаки мирных жителей и гражданской инфраструктуры в иракском Мосуле должны быть прекращены. С таким воззванием в адрес коалиции во главе с США выступила от имени организации пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк.

- Мы вновь призываем все стороны ставить на первое место безопасность мирного населения, не подвергать обстрелам гражданских лиц и их инфраструктуру, не атаковать медицинские учреждения и персонал, избегать использования оружия взрывного действия в густонаселенных районах, предоставлять людям доступ к воде, еде и медицине, обеспечивать им безопасный выход из города, если они захотят его покинуть, и разрешать гуманитарным организациям оказывать им помощь, — цитирует Исюк РИА «Новости».

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ сообщил, что в результате обстрелов Мосула в городе погибло более 60 мирных жителей и еще более 200 получили ранения различной степени тяжести.