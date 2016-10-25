Красный Крест требует прекратить атаки мирного населения в иракском Мосуле

Атаки мирных жителей и гражданской инфраструктуры в иракском Мосуле должны быть прекращены. С таким воззванием в адрес коалиции во главе с США выступила от имени организации пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк.

- Мы вновь призываем все стороны ставить на первое место безопасность мирного населения, не подвергать обстрелам гражданских лиц и их инфраструктуру, не атаковать медицинские учреждения и персонал, избегать использования оружия взрывного действия в густонаселенных районах, предоставлять людям доступ к воде, еде и медицине, обеспечивать им безопасный выход из города, если они захотят его покинуть, и разрешать гуманитарным организациям оказывать им помощь, — цитирует Исюк РИА «Новости».

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил РФ сообщил, что в результате обстрелов Мосула в городе погибло более 60 мирных жителей и еще более 200 получили ранения различной степени тяжести.

Новости по теме
Теги:
События: убийства
Следующая новость МИД РФ назвал неуместными попытки США навязывать всем свои решения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО