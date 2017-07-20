Красноярцев попросили использовать телефоны по прямому назначению

В МЧС по Красноярскому краю обратились с призывом к местным жителям сразу же звонить в ведомство в случае чрезвычайного происшествия, а не снимать его на телефон.

Поводом для такого обращения послужил инцидент с обрушением здания овощебазы. Фото и видеоролики с места происшествия появились в интернете практически сразу же. Однако сообщение о нем поступило спасателям только через 40 минут.

«Если бы в здании были люди, помощь им начали бы оказывать только спустя 40 минут. Если вы стали свидетелем происшествия, мобильный телефон нужно использовать не для съемки происходящего, а для звонка в оперативную службу», - цитирует экспертный канала «ФедералПресс» сообщение ведомства.

При обрушении овощебазы никто не погиб и не пострадал. К настоящему времени разбор завалов завершен. Причины инцидента устанавливаются.