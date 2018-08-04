В Красноярском крае упал вертолет с 18 пассажирами

В Красноярском крае упал вертолет Ми-8: он столкнулся с грузом, закрепленным на подвеске другого воздушного судна. В результате происшествия погибли 18 человек.

Вертолет вылетел с аэродрома в Игарке, в 2 километрах от места вылета он потерпел крушение. Как сообщает ТАСС, Ми-8 принадлежал компании UTair.

«На борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли», - рассказал агентству источник.

На месте крушения найдены два черных ящика, их передадут в Межгосударственный авиационный комитет.

Следственный комитет России завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».