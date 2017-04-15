В Красноярском крае с отколовшейся от берега льдины спасли 118 человек
В Красноярском крае с оторвавшейся от берега льдины сняли 118 человек, 15 из которых - дети.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя краевого главка МЧС Александра Якимова, в Шарыповском районе на водохранилие ГРЭС откололась льдина длиной один километр и шириной 500 метров. Ее отнесло от берега на 250 метров. На льдине находились более 50 рыбаков.
В 12:39 по московскому времени спецоперация была завершена и 118 человек доставили на берег. По данным Якимова, пострадавших в результате инцидента нет.
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