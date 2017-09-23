В Красноярском крае медведь загрыз шестилетнего ребенка
Следственный комитет России организовал проверку по факту нападения медведя в одном из населенных пунктов Красноярского края на шестилетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб.
В ведомстве сообщили: «По предварительным данным, 23 сентября в вечернее время дети играли на территории посёлка Хета. Внезапно из леса вышел медведь и напал на шестилетнего мальчика, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью».
Как уточняет RT, взрослые, пришедшие на помощь, застрелили животное.
В августе 2017 года в Свердловской области медведица напала в лесу на 44-летнего местного жителя. В результате происшествия мужчина получил многочисленные травмы.
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