В Красноярском крае медведь загрыз шестилетнего ребенка

Следственный комитет России организовал проверку по факту нападения медведя в одном из населенных пунктов Красноярского края на шестилетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб.

В ведомстве сообщили: «По предварительным данным, 23 сентября в вечернее время дети играли на территории посёлка Хета. Внезапно из леса вышел медведь и напал на шестилетнего мальчика, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью».

Как уточняет RT, взрослые, пришедшие на помощь, застрелили животное.

В августе 2017 года в Свердловской области медведица напала в лесу на 44-летнего местного жителя. В результате происшествия мужчина получил многочисленные травмы.