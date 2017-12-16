В Красноярском крае лейтенанта полиции лишили премии за улыбку на совещании
Лейтенанта межмуниципального отдела полиции «Балахтинский» в Красноярском крае лишился премии за то, что улыбался во время важного совещания.
Об этом «РИА Новости» сообщили в краевом главке. Совещание, на котором присутствовало руководство, состоялось 1 декабря.
«Лейтенант повел себя неуважительно по отношению к присутствующему руководству и коллегам, в том числе и улыбался», - заявила заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД Ирина Барышникова.
За такое поведение мужчину лишили месячной премии.
15 декабря в ДТП в Пушкинском районе Санкт-Петербурга погиб сотрудник полиции. Иномарка, которой он управлял, врезалась в припаркованный ГАЗ.
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