В Красноярском крае женщина пострадала о нападения леопарда

В цирке шапито в Красноярском крае леопард бросился на зрителей. Пострадала одна женщина.

Инцидент произошел в городе Боготол. По словам очевидцев, леопард внезапно перестал реагировать на команды дрессировщика и бросился к зрителям. При этом они отметили, что во время номера с хищниками сотрудники цирка не установили полагающихся ограждений.

В результате пострадала одна женщина, которая защитила ребенка от нападения хищника. Ее госпитализировали и наложили несколько швов на травмированную руку, сообщают «Известия». Состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками местной полиции.