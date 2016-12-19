В Красноярском крае женщина пострадала о нападения леопарда
В цирке шапито в Красноярском крае леопард бросился на зрителей. Пострадала одна женщина.
Инцидент произошел в городе Боготол. По словам очевидцев, леопард внезапно перестал реагировать на команды дрессировщика и бросился к зрителям. При этом они отметили, что во время номера с хищниками сотрудники цирка не установили полагающихся ограждений.
В результате пострадала одна женщина, которая защитила ребенка от нападения хищника. Ее госпитализировали и наложили несколько швов на травмированную руку, сообщают «Известия». Состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое.
Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками местной полиции.
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