В Красноярском крае из-за паводка эвакуировали более 200 человек

Из поселка Ворогово в Красноярском крае в результате подтопления эвакуировали 203 человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве рассказали, что уровень воды в Енисее повысился из-за затора в районе многоостровья. Для снижения размеров ущерба местное население организовало эвакуацию автотранспорта, сельхозтехники и домашнего скота на незатапливаемые территории.

«В поселке Ворогово происходит подтопление 248 жилых домов, в которых проживает 702 человека (207 детей). Эвакуировано из населенного пункта 203 человека», - говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время подготовлены пункты временного размещения людей. Проходит эвакуация населения в поселок Бор, передает РИА «Новости».

Критический уровень воды составляет 10 метров. По данным МЧС, к 14:00 уровень достиг 14 метров.

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