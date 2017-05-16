Красноярские ученые изобрели технологию 3D-печати воском

Ученые из Красноярска придумали революционный метод 3D печати воском. Новая технология будет использоваться в металлургии и значительно удешевит производство.

Научные сотрудники института космической техники СибГУ имени Решетнева придумали технологию печати 3D форм из тугоплавкого воска, которая может успешно применяться в литейном производстве, значительно удешевляя его, сообщили в пресс-службе института, - сообщают «РИА Новости».

Метод создан на технологии послойного наплавления материала, обычной для FDM-печати. В отличие от традиционного способа создания пресс-форм, использующего дорогостоящую и трудоемкую в работе керамику или силикон, новая методика разрешит изготавливать формы для литья из обычного тугоплавкого воска или дешевого парафина. Точность модели, по словам разработчиков, приближается к 0,05 миллиметра.

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