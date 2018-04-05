Красноярские школы оснастили видеокамерами

В школах Красноярска повышают уровень безопасности.

В общей сложности в общеобразовательных учреждениях установлено 2058 камер видеонаблюдения, 55 школ оснащены турникетами.

Наряду с этим школы оборудуются охранно-пожарными сигнализациями, системами голосового оповещения и «тревожными кнопками» для вызова группы оперативного реагирования.

Учащихся снабжают «паспортами дорожной безопасност». Они представляют собой карты районов, где расположены школы, на которых обозначены светофоры, пешеходные переходы и для каждого ученика отмечен безопасный путьот школыдо дома, сообщает «ФедералПресс».