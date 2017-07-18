Красноярские депутаты решили не повышать себе зарплату
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на фоне общественного скандала после информации о повышении зарплат чиновникам приняли решение отменить увеличение своего жалования.
Один из ведущих местного телеканала негативно высказался о ситуации повышения заработных плат чиновников в два раза, что вызвало широкий общественный резонанс.
Спикер Законодательного собрания Александр Усс заявил, что реакция общества была вполне закономерна - определять уровень заработной платы власть сама себе не может, отмечает Life.ru.
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