В Красноярске запретили сайт с рекламой заказных убийств
Суд Центрального района Красноярска запретил сайт, содержавший рекламу заказных убийств.
Суд вынес решение по заявлению прокуратуры, которая и обнаружила ресурс с информацией, подпадающей под статью УК РФ об убийстве.
В прокуратуре отметили, что запрещенная к распространению на территории РФ информация содержалась на сайте в свободном доступе. Для ознакомления с ней не требовалось регистрации и введения пароля, сообщает ТАСС.
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