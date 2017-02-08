В Красноярске запретили сайт с рекламой заказных убийств

Суд Центрального района Красноярска запретил сайт, содержавший рекламу заказных убийств.

Суд вынес решение по заявлению прокуратуры, которая и обнаружила ресурс с информацией, подпадающей под статью УК РФ об убийстве.

В прокуратуре отметили, что запрещенная к распространению на территории РФ информация содержалась на сайте в свободном доступе. Для ознакомления с ней не требовалось регистрации и введения пароля, сообщает ТАСС.