В Красноярске загорелся трамвай с пассажирами
В Красноярске внезапно загорелся трамвай, перевозивший пассажиров, сообщили в региональном управлении МЧС.
Как уточняется в материале, инцидент произошел утром в Свердловском районе.
Все пассажиры были экстренно эвакуированы, однако пострадала женщина-вагоновожатая. Она была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.
Возгорание смогли ликвидировать лишь через 20 минут, в тушении участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщает «РИА Новости».
По словам очевидцев, трамвай сгорел полностью.
Следующая новость Савченко просит Макрона усилить антироссийские санкции
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии