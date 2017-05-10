В Красноярске загорелся трамвай с пассажирами

В Красноярске внезапно загорелся трамвай, перевозивший пассажиров, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как уточняется в материале, инцидент произошел утром в Свердловском районе.

Все пассажиры были экстренно эвакуированы, однако пострадала женщина-вагоновожатая. Она была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

Возгорание смогли ликвидировать лишь через 20 минут, в тушении участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщает «РИА Новости».

По словам очевидцев, трамвай сгорел полностью.