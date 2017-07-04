В Красноярске вновь погибли люди от отравления алкоголем

В Красноярске в очередной раз зафиксировано массовое отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью.

Инцидент произошел в Советском районе города. Вызванные на место происшествия полицейские обнаружили четырех человек – двух мужчин и двух женщин. Выяснилось, что один человек уже скончался. Двое других пострадавших умерли в больнице. Одна женщина помещена в реанимацию. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Согласно предварительным данным, все четверо употребляли спиртосодержащую жидкость, в которой присутствовал этиленгликоль, передает «ФедералПресс».

Всего за полтора года в Красноярске в результате отравлений алкоголем погибли почти 50 человек.

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