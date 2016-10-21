В Красноярске уволен директор школы после убийства семиклассником другого ученика

Власти приняли решение уволить директора школы № 45 в Красноярске Александра Горностаева. Это случилось после того, как ученик этого учреждения убил своего ровесника.

Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, решение принято в результате служебной проверки по инициативе работодателя.

Эксперты нашли несколько значительных нарушений в организации воспитательной и профилактической работы с учащимися, а также в осуществлении контроля за исполнением должностных обязанностей работниками образовательного учреждения.

Четыре сотрудника получили дисциплинарные взыскания.

9 октября 13-летний школьник в Красноярске после ссоры в социальных сетях убил своего бывшего одноклассника. Он зарезал потерпевшего ножом. Врачи не сумели спасти ребенка.