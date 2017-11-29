В Красноярске простятся с Дмитрием Хворостовским

Капсула с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского доставлена в Красноярск. В ближайшее время начнется церемония погребения.

Хворостовский скончался 22 ноября после двухлетней борьбы с раком мозга. Артист был кремирован. Согласно завещанию, часть его праха захоронили в Москве, сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что Хворостовский посмертно номинирован на премию «Грэмми».