В Красноярске продают марку столетней давности
Житель Красноярска выставил на интернет-аукцион почтовую марку, оценив ее в три миллиона рублей.
По его словам, марка была выпущена еще в Российской империи и датируется 1914-1916 годами. Данный акт он готов подтвердить сертификатом, который был получен в Лондоне, где марка выставлялась в 2014 году.
Продавец утверждает, что заявленная цена в и миллиона рублей составляет только треть от оценочной стоимости марки. При этом он согласен на разумный торг с заинтересованными покупателями, передает «ФедералПресс».
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