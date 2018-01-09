В Красноярске продают марку столетней давности

Житель Красноярска выставил на интернет-аукцион почтовую марку, оценив ее в три миллиона рублей.

По его словам, марка была выпущена еще в Российской империи и датируется 1914-1916 годами. Данный акт он готов подтвердить сертификатом, который был получен в Лондоне, где марка выставлялась в 2014 году.

Продавец утверждает, что заявленная цена в и миллиона рублей составляет только треть от оценочной стоимости марки. При этом он согласен на разумный торг с заинтересованными покупателями, передает «ФедералПресс».