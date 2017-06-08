В Красноярске появился экспериментальный пешеходный переход

На одной из улиц Красноярска появился необычный пешеходный переход – он имеет Г-образную форму.

Переход обустроен в целях снижения аварийности и обеспечения безопасности пешеходов. Водителей о нем предупреждает черно-желтая опора характерной формы.

В администрации города пояснили, что переход является экспериментальным. Если он докажет свою эффективность, то аналогичные переходы появятся и на других улицах, передает «ФедералПресс».