В Красноярске появился экспериментальный пешеходный переход
На одной из улиц Красноярска появился необычный пешеходный переход – он имеет Г-образную форму.
Переход обустроен в целях снижения аварийности и обеспечения безопасности пешеходов. Водителей о нем предупреждает черно-желтая опора характерной формы.
В администрации города пояснили, что переход является экспериментальным. Если он докажет свою эффективность, то аналогичные переходы появятся и на других улицах, передает «ФедералПресс».
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