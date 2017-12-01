В Красноярске появилось блюдо «Собчак-бургер» с кониной

В одной из блинных Красноярска появился «Собчак-бургер» с кониной, идея которого принадлежит повару местной закусочной.

По словам работников закусочной, название блюда многим нравится и кажется забавным, но иногда им звонят с угрозами.

В ближайшее время хозяева закусочной планируют убрать название блюда, а пока у любителей восточной кухни еще есть шанс приобрести бургер по цене 399 рублей, сообщает Lenta.ru.