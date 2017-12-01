В Красноярске появилось блюдо «Собчак-бургер» с кониной
В одной из блинных Красноярска появился «Собчак-бургер» с кониной, идея которого принадлежит повару местной закусочной.
По словам работников закусочной, название блюда многим нравится и кажется забавным, но иногда им звонят с угрозами.
В ближайшее время хозяева закусочной планируют убрать название блюда, а пока у любителей восточной кухни еще есть шанс приобрести бургер по цене 399 рублей, сообщает Lenta.ru.
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