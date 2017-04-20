В Красноярске откроется производство медицинских нанороботов

Как рассказали в пресс-службе «Росэлектроники», в центре собираются производить оборудование и программное обеспечение для магнитной энцефалографии, цифровых управляемых лекарств, новейших медицинских сенсорных систем. Отдельным направлением работы значится разработка и производство бионанороботов и систем экспресс-диагностики в онкологии.

В числе разработок, которые могут выйти в серийное производство в ближайшее время, технология, позволяющая в три раза быстрее заживлять хирургические швы и раны с помощью особых вакуумных повязок и магнитных наноконструкций, - сообщают «РИА Новости».

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Сокол, добавил, что на базе красноярского НПП “Радиосвязь” отработаны технологии мелкосерийного производства и подготовлены площади для промышленного производства, в том числе “чистые комнаты” для изготовления сложнейших медицинских конструкций и систем».

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