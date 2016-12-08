В Красноярске осудили двух полицейских-вымогателей

В Красноярске двое экс-сотрудников вневедомственной охраны МВД получили по семь с половиной лет колонии строго режима за превышение должностных полномочий и вымогательство.

Согласно материалам уголовного дела, летом прошлого года они обнаружили в одном из автомобилей пакет с синтетическим наркотиком. Они согласились скрыть этот факт, потребовав взамен от владельца машины деньги. Чтобы гарантировать получение средств, полицейские забрали у него водительское удостоверение.

Потерпевший пожаловался в службу безопасности МВД по региону. Вымогатели были задержаны с поличным при передаче им денег в сумме 44,5 тысячи рублей.

Экс-полицейские не согласны с приговором суда. Их защита намерена обжаловать вердикт, передает РИА ФедералПресс.