В Красноярске осудили двух полицейских-вымогателей
В Красноярске двое экс-сотрудников вневедомственной охраны МВД получили по семь с половиной лет колонии строго режима за превышение должностных полномочий и вымогательство.
Согласно материалам уголовного дела, летом прошлого года они обнаружили в одном из автомобилей пакет с синтетическим наркотиком. Они согласились скрыть этот факт, потребовав взамен от владельца машины деньги. Чтобы гарантировать получение средств, полицейские забрали у него водительское удостоверение.
Потерпевший пожаловался в службу безопасности МВД по региону. Вымогатели были задержаны с поличным при передаче им денег в сумме 44,5 тысячи рублей.
Экс-полицейские не согласны с приговором суда. Их защита намерена обжаловать вердикт, передает РИА ФедералПресс.
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